Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Point .

Экс-генсек НАТО также сказал, что усилия Макрона не увенчались успехом.

"Макрон удивил нас в начале кризиса своим, мягко говоря, уникальным и критическим заявлением о том, что Путина нельзя унижать, и предложил выход. Такие заявления были катастрофическими и глубоко вредными", - добавил он.

По словам Расмуссена, для России есть только один выход – вывести войска за пределы Украины.

"Он ослабил международную сплоченность, и я думаю, что он сейчас сожалеет об этом и пытается вернуть инициативу", – подчеркнул Андерс Фог Расмуссен.

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Он также считает, что военная помощь Франции Украине недостаточна:

"Франция разочаровывает, когда речь идет о военной помощи Киеву. Естественно, она предоставила тяжелое вооружение (пушки, противотанковые ракеты), но этого мало", - сказал экс-генсек Альянса, подчеркнув, что Франция является доминантной военной силой в ЕС и страной с мощнейшей оружейной промышленностью в Европе.

21 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны, которые отказываются стать на сторону Украины в войне против России, являются "соучастниками" нового российского империализма

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