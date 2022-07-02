Экс-генсек НАТО оценил риск прямого вооруженного конфликта альянса с Россией
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что угрозы России в адрес Литвы свидетельствуют о реальной угрозе прямого вооруженного конфликта альянса с РФ
Об этом Расмуссен заявил в интервью РБК-Украина .
По его словам, такой риск существенно увеличился после угроз России в адрес Литвы, которая ограничила транзит через свою территорию в Калининградскую область.
"Мне хотелось бы, чтобы я мог ответить четким "нет". Но после российских угроз в отношении Литвы из-за вопроса транзита через эту страну, я должен предостеречь и заявить, что если Россия коснется литовских берегов, это будет ситуация пятой инициирующей статьи". решительный военный ответ НАТО. Это конфликт с Россией", - сказал Расмуссен.
Андерс Фог Расмуссен был генеральным секретарем НАТО в 2009-2014 годах. Сейчас датчанин является сопредседателем рабочей экспертной группы по вопросам международных гарантий безопасности Украины.
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17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. В ответ РФ пригрозила ЕС и НАТО решением проблемы любыми способами.
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