Об этом Расмуссен заявил в интервью РБК-Украина .

По его словам, такой риск существенно увеличился после угроз России в адрес Литвы, которая ограничила транзит через свою территорию в Калининградскую область.

"Мне хотелось бы, чтобы я мог ответить четким "нет". Но после российских угроз в отношении Литвы из-за вопроса транзита через эту страну, я должен предостеречь и заявить, что если Россия коснется литовских берегов, это будет ситуация пятой инициирующей статьи". решительный военный ответ НАТО. Это конфликт с Россией", - сказал Расмуссен.

Андерс Фог Расмуссен был генеральным секретарем НАТО в 2009-2014 годах. Сейчас датчанин является сопредседателем рабочей экспертной группы по вопросам международных гарантий безопасности Украины.

17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. В ответ РФ пригрозила ЕС и НАТО решением проблемы любыми способами.

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