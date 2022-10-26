Экс-генералу СБУ Наумову сообщили еще одно подозрение
Бывшему генералу СБУ Андрею Наумову, возглавлявшему Главное управление внутренней безопасности СБУ, объявили еще одно подозрение
Об этом сообщило ДБР .
По данным следствия, Наумов в 2019 году возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти на работу в СБУ. Впрочем, вместо увольнения он сообщил своим сотрудникам о том, что его якобы призвали на военную службу в ВСУ. Однако ни на какую службу в СБУ его не призывали.
Да, мужчина начал работать одновременно на двух работах. Соответственно он получал заработную плату и на государственном предприятии (около 160 тыс. грн в месяц), и в СБУ. Нанесенный государству ущерб составил 3,2 млн грн.
В настоящее время Наумова обвиняют ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).
- 20 октября стало известно, что Украина направила Сербии запрос с просьбой об экстрадиции Андрея Наумова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 38.37Продажа 39.43
- Актуальное
- Важное