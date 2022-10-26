Об этом сообщило ДБР .

По данным следствия, Наумов в 2019 году возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти на работу в СБУ. Впрочем, вместо увольнения он сообщил своим сотрудникам о том, что его якобы призвали на военную службу в ВСУ. Однако ни на какую службу в СБУ его не призывали.

Да, мужчина начал работать одновременно на двух работах. Соответственно он получал заработную плату и на государственном предприятии (около 160 тыс. грн в месяц), и в СБУ. Нанесенный государству ущерб составил 3,2 млн грн.

В настоящее время Наумова обвиняют ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

20 октября стало известно, что Украина направила Сербии запрос с просьбой об экстрадиции Андрея Наумова.

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