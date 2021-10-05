Экс-футболиста сборной Греции нашли мертвым в собственном авто
Бывшего защитника молодежной сборной Греции Николаоса Цуманиса нашли мертвым в собственном автомобиле
Об этом сообщает Greekcitytimes в Twitter.
Цуманис был найден в машине со связанными руками. По медицинскому отчету, смерть 31-летнего футболиста наступила из-за удушения. Полиция уже начала расследование и ищет убийцу.
13 сентября Николаос Цуманис перебрался в "Македоникос". Левый защитник всю карьеру провел в Греции. Играл за "Шкоду", "Керк", "Пантракикос", "Вейрию" и "Аполлон".
Также у Цуманиса есть опыт игры за молодежную сборную Греции. Вызывался в основную команду, но так и не дебютировал.
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