Экс-футболиста сборной Греции нашли мертвым в собственном авто

Об этом сообщает Greekcitytimes в Twitter.

Цуманис был найден в машине со связанными руками. По медицинскому отчету, смерть 31-летнего футболиста наступила из-за удушения. Полиция уже начала расследование и ищет убийцу.

13 сентября Николаос Цуманис перебрался в "Македоникос". Левый защитник всю карьеру провел в Греции. Играл за "Шкоду", "Керк", "Пантракикос", "Вейрию" и "Аполлон".



Также у Цуманиса есть опыт игры за молодежную сборную Греции. Вызывался в основную команду, но так и не дебютировал.

4 октября легендарный украинский легкоатлет Валерий Подлужный умер в возрасте 69 лет.