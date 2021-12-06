Экс-футболиста "Металлиста" на 4 года дисквалифицировали из-за допинга
Бывший форвард харьковского "Металлиста" Жажа дисквалифицирован на 4 года из-за допинга
Об этом сообщает AFC.
Бразильский форвард Жажа провалил допинг-тест, который брали после матча группового этапа азиатской Лиги чемпионов между "Чианграй Юнайтед" и "Мельбурн Виктори" в ноябре 2020 года.
Теперь Жажа Коэльо проведет без футбола ближайшие четыре года. Дисквалификация распространяется на все внутренние, международные, товарищеские и официальные матчи.
35-летний Жажа покинул "Чианграй Юнайтед" в январе 2021 года. С этого времени он находится в статусе свободного агента.
Жажа Коэльо известен украинцам игрой за харьковский "Металлист" в 2008-2010 и 2013-2015 годах. За украинский клуб бразилец провел 99 матчей, забил 43 гола и отдал 18 ассистов.
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