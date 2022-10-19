Экс-футболиста "Ливерпуля" приговорили к 8 годам тюрьмы

Об этом сообщает BBC Sport.

Максвелл предоставил свой дом для хранения наркотических веществ на общую сумму 6 млн фунтов. Правоохранители нашли у экс-футболиста более 60 кг кокаина и героина, а также 2,5 млн фунтов наличными. Лейтон Максвелл выполнял функцию наркокурьера и получал 500 фунтов в месяц за услуги.

Арест воспитанника "Ливерпуля" был произведен после того, как сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью взломали службу обмена зашифрованными сообщениями, которую использовали лидеры наркобанд.

43-летний Лейтон Максвелл был одним из восьмерых обвиняемых, приговоренных в общей сложности к 80 годам тюремного заключения в королевском суде Кардиффа.

Максвелл играл за "Ливерпуль" с 1999 по 2001 год. Также выступал за британские "Свонси", "Кардифф" и ряд клубов из низших дивизионов Англии. Сыграл 14 матчей за молодежную сборную Уэльса.

Центральный полузащитник завершил футбольную карьеру в 2004 году.

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