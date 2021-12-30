Экс-футболиста "Динамо" погнали из итальянского клуба

Об этом сообщает официальный сайт "Удинезе" .

Итальянский клуб объявил, что прекращает сотрудничество с Теодорчиком. Соглашение клуба с Удине с польским форвардом было рассчитано до лета 2022 года и было разорвано по обоюдному согласию сторон.

30-летний Лукаш Теодорчик выступал за "Удинезе" с 2018 года. Он сыграл за команду 32 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Нападающий из Польши с 2014 по 2017 год выступал за киевское "Динамо".

Сейчас "Удинезе" занимает в чемпионате Италии 14 место.

Напомним, 22 декабря главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил, что Виталий Миколенко станет игроком "Эвертона" .

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