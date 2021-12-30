Экс-футболиста "Динамо" погнали из итальянского клуба
Итальянский "Удинезе" досрочно расторг контракт с польским форвардом Лукашем Теодорчиком
Об этом сообщает официальный сайт "Удинезе" .
Итальянский клуб объявил, что прекращает сотрудничество с Теодорчиком. Соглашение клуба с Удине с польским форвардом было рассчитано до лета 2022 года и было разорвано по обоюдному согласию сторон.
30-летний Лукаш Теодорчик выступал за "Удинезе" с 2018 года. Он сыграл за команду 32 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Нападающий из Польши с 2014 по 2017 год выступал за киевское "Динамо".
Сейчас "Удинезе" занимает в чемпионате Италии 14 место.
-
Напомним, 22 декабря главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил, что Виталий Миколенко станет игроком "Эвертона" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное