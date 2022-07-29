Экс-футболиста "Динамо" ограбили на 600 тыс. евро
Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида стал жертвой грабителей на сумму 600 тыс. евро
Об этом сообщает Fanatik .
В дом Домагоя Виды в Загребе ворвались злоумышленники, вынесшие драгоценности на сумму 600 тыс. евро. Во время ограбления преступники отключили сигнализацию и камеры видеонаблюдения.
Подробностей об инциденте пока нет. В полиции полагают, что преступники были опытными.
В прошлом сезоне Домагой Вида выступал за турецкий "Бешикташ". 33-летний хорват отыграл 31 матч во всех турнирах и забил 1 гол.
После завершения сезона Вида стал свободным агентом. Украинцам защитник известен игрой за киевское "Динамо".
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