Экс-футболиста "Динамо" ограбили на 600 тыс. евро

Об этом сообщает Fanatik .

В дом Домагоя Виды в Загребе ворвались злоумышленники, вынесшие драгоценности на сумму 600 тыс. евро. Во время ограбления преступники отключили сигнализацию и камеры видеонаблюдения.

Подробностей об инциденте пока нет. В полиции полагают, что преступники были опытными.

В прошлом сезоне Домагой Вида выступал за турецкий "Бешикташ". 33-летний хорват отыграл 31 матч во всех турнирах и забил 1 гол.

После завершения сезона Вида стал свободным агентом. Украинцам защитник известен игрой за киевское "Динамо".

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