Экс-футболист "Шахтера" решил завершить карьеру
Бывший форвард "Шахтера" Руслан Фомин не полетел с "Металлистом" на зимние тренировочные сборы и близок к завершению карьеры
Об этом сообщает Meta-ratings.
По информации издания, Руслан Фомин, по всей вероятности, не будет играть за "Металлист" в весенней части сезона, хотя его контракт с харьковчанами рассчитан до лета.
35-летний Фомин не полетел с командой на первые тренировочные сборы в Турцию. С большой вероятностью, футболист уже зимой может завершить карьеру.
В первой части сезона нападающий сыграл с "Металлистом" 15 матчей и забил 1 гол.
Руслан Фомин принадлежал "Шахтеру" в 2005-2012 и в 2018 годах, но сыграл за дончан только 28 матчей и забил 3 гола. Также выступал за "Мариуполь", "Зарю", "Черноморец", "Металлист", харьковский "Арсенал", азербайджанскую "Габалу", казахстанский "Атырау" и греческий "Аполлон".
"Металлист" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины лидером первой лиги.
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Напомним, 17 января в "Шахтере" объявили, что Евгений Коноплянка ищет новый клуб.
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