Экс-футболист "Шахтера" решил завершить карьеру

Об этом сообщает Meta-ratings.

По информации издания, Руслан Фомин, по всей вероятности, не будет играть за "Металлист" в весенней части сезона, хотя его контракт с харьковчанами рассчитан до лета.

35-летний Фомин не полетел с командой на первые тренировочные сборы в Турцию. С большой вероятностью, футболист уже зимой может завершить карьеру.

В первой части сезона нападающий сыграл с "Металлистом" 15 матчей и забил 1 гол.

Руслан Фомин принадлежал "Шахтеру" в 2005-2012 и в 2018 годах, но сыграл за дончан только 28 матчей и забил 3 гола. Также выступал за "Мариуполь", "Зарю", "Черноморец", "Металлист", харьковский "Арсенал", азербайджанскую "Габалу", казахстанский "Атырау" и греческий "Аполлон".

"Металлист" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины лидером первой лиги.

Напомним, 17 января в "Шахтере" объявили, что Евгений Коноплянка ищет новый клуб.

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