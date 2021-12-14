Экс-футболист "Шахтера" рассказал, как играл в "дурака" с Ахметовым
Бывший форвард "Шахтера" Андрей Воробей вспомнил, как проиграл в карты президенту донецкого клуба Ринату Ахметову
Об этом он рассказал в интервью Sport.ua .
По словам Воробея, после получения с "Шахтером" очередного чемпионства, в клубном автобусе появился Ринат Ахметов, переигравший футболистов в "дурака".
"Я в преферанс не играл с Ахметовым, но когда мы выиграли чемпионство, то в автобусе к нам вся свита подсела: там Ахметов, Звягильский, Янукович... Ахметов сел с нами в "дурака" играть. Только карты раздали, два человека вышли. , четверо осталось. Он уже знал, у кого какие карты, хотя я еще не ходил. Смысл тогда играть? Он нас тогда обыграл. Мы ни на что не играли", - рассказал Воробей, выступавший за "Шахтер" в 1995 - 2007 годах.
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