Экс-футболист "Шахтера" рассказал, как играл в "дурака" с Ахметовым

Об этом он рассказал в интервью Sport.ua .

По словам Воробея, после получения с "Шахтером" очередного чемпионства, в клубном автобусе появился Ринат Ахметов, переигравший футболистов в "дурака".

"Я в преферанс не играл с Ахметовым, но когда мы выиграли чемпионство, то в автобусе к нам вся свита подсела: там Ахметов, Звягильский, Янукович... Ахметов сел с нами в "дурака" играть. Только карты раздали, два человека вышли. , четверо осталось. Он уже знал, у кого какие карты, хотя я еще не ходил. Смысл тогда играть? Он нас тогда обыграл. Мы ни на что не играли", - рассказал Воробей, выступавший за "Шахтер" в 1995 - 2007 годах.

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