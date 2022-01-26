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Экс-футболист "Шахтера" может войти в штаб Шевченко в сборной Польши

26 января, 2022 среда
21:32
Спорт

В тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Польши может войти бывший игрок "Шахтера" Мариуш Левандовски

Об этом сообщает польский журналист Роман Колтон.

По информации источника, Шевченко и Левандовски могут воссоединиться в сборной Польши.

"Я слышал, что если будет достигнуто соглашение с Андреем Шевченко, то Мариуш Левандовски присоединится к его тренерскому штабу", - написал Колтон.

Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта Польша встретится в полуфинале плей-офф за право сыграть на чемпионате мира – 2022 с Россией.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того, как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.

С 2016 по 2021 год Шевченко возглавлял сборную Украины, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020.

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сборная Польши
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