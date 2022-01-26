Экс-футболист "Шахтера" может войти в штаб Шевченко в сборной Польши
В тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Польши может войти бывший игрок "Шахтера" Мариуш Левандовски
Об этом сообщает польский журналист Роман Колтон.
По информации источника, Шевченко и Левандовски могут воссоединиться в сборной Польши.
"Я слышал, что если будет достигнуто соглашение с Андреем Шевченко, то Мариуш Левандовски присоединится к его тренерскому штабу", - написал Колтон.
Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта Польша встретится в полуфинале плей-офф за право сыграть на чемпионате мира – 2022 с Россией.
Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того, как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.
С 2016 по 2021 год Шевченко возглавлял сборную Украины, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020.
- 23 января сообщалось, что Шевченко принял предложение возглавить сборную Польши.
- 25 января стало известно, что Андрею Шевченко гарантировали, что он останется главным тренером сборной Польши, если не выведет команду в финальную часть чемпионата мира-2022.
- 26 января нидерландец Лео Беэнхакер заявил, что назначение украинца главным тренером сборной Польши будет ошибкой.
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