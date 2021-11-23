Экс-футболист сборной Украины продлил контракт с российским клубом
Центральный защитник Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".
Ордец продлил контракт с "Динамо" до конца сезона-2023/24. В соглашении также прописана возможность продления соглашения еще на год.
"Рад оставаться частью большой семьи. Только вперед", - написал Иван Ордец в соцсетях.
29-летний Иван Ордец всю взрослую карьеру провел в "Шахтере". В сезоне 2013/14 выступал в аренде в "Мариуполе".
В 2019 году Ордец бесплатно перешёл из "Шахтера" в московское "Динамо".
В составе сборной Украины сыграл 12 матчей и забил 1 гол. После переезда в Россию в национальную команду не вызывается.
- В июне 2019-го московское "Динамо" объявило о трансфере Ивана Ордеца.
- 23 июня эксзащитник сборной Украины Иван Ордец признался, что не жалеет о своем трансфере в московское "Динамо".
- 2 июля украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец рассказал, что хочет, чтобы состоялся матч Украина - Россия .
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