Экс-футболист сборной Украины продлил контракт с российским клубом

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".



Ордец продлил контракт с "Динамо" до конца сезона-2023/24. В соглашении также прописана возможность продления соглашения еще на год.



"Рад оставаться частью большой семьи. Только вперед", - написал Иван Ордец в соцсетях.

29-летний Иван Ордец всю взрослую карьеру провел в "Шахтере". В сезоне 2013/14 выступал в аренде в "Мариуполе".



В 2019 году Ордец бесплатно перешёл из "Шахтера" в московское "Динамо".



В составе сборной Украины сыграл 12 матчей и забил 1 гол. После переезда в Россию в национальную команду не вызывается.

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