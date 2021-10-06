Экс-футболист сборной Украины признал, что играл договорные матчи

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



По словам Калиниченко, он участвовал в двух договорных матчах.



"Я участвовал в договорных (говорю только о каких знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще, слава богу, не знали. Один вообще не помню. А вот второй врезался в память, как немного комический", - написал экс-футболист.



Калиниченко рассказал историю с того матча.



"Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде бы все все знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И здесь игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провел. У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали, и то тянет все как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил ", - написал Калиниченко.

За свою карьеру Максим Калиниченко успел поиграть за "Днепр", симферопольскую "Таврию" и московский "Спартак". Полузащитник провел 47 матчей и забил 7 голов в футболке сборной Украины.



Экс-футболист живет в России, но считает, что Украина не должна строить свое будущее вместе с этой страной. Калиниченко всегда выступал против войны на Донбассе и не признавал "ДНР" и "ЛНР".