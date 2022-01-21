Экс-футболист сборной Украины Марлос сообщил, где продолжит карьеру

Об этом сообщает Superesportes .



По словам Марлоса, он будет играть в США, потому что не получил предложения у бразильского "Атлетико Паранаэнсе".



"Решил играть в США, потому что не было никакого предложения от "Атлетико Паранаэнсе". Я разочарован, но есть как есть. Я был доступен, но они не сделали мне предложения. Я отказался от продления контракта с "Шахтером" для того, чтобы все сделать правильно, но когда я приехал, то обнаружил, что ко мне нет интереса со стороны клуба. В любом случае я буду продолжать поддерживать команду", – сказал Марлос.

33-летний Марлос выступал за "Шахтер" с 2014 года. В донецкий клуб он перешел из "Металлиста". Также играл за бразильские "Куритибу", "Сан-Паулу" и уругвайский "Рентистас".

В сентябре 2017 года Марлос принял украинское гражданство. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и забил 1 гол.

В нынешнем сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.