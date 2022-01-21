Экс-футболист сборной Украины Марлос сообщил, где продолжит карьеру
Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Марлос рассказал, что собирается продолжить карьеру в США
Об этом сообщает Superesportes .
По словам Марлоса, он будет играть в США, потому что не получил предложения у бразильского "Атлетико Паранаэнсе".
"Решил играть в США, потому что не было никакого предложения от "Атлетико Паранаэнсе". Я разочарован, но есть как есть. Я был доступен, но они не сделали мне предложения. Я отказался от продления контракта с "Шахтером" для того, чтобы все сделать правильно, но когда я приехал, то обнаружил, что ко мне нет интереса со стороны клуба. В любом случае я буду продолжать поддерживать команду", – сказал Марлос.
33-летний Марлос выступал за "Шахтер" с 2014 года. В донецкий клуб он перешел из "Металлиста". Также играл за бразильские "Куритибу", "Сан-Паулу" и уругвайский "Рентистас".
В сентябре 2017 года Марлос принял украинское гражданство. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и забил 1 гол.
В нынешнем сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
- Напомним, 12 декабря Марлос покинул "Шахтер" .
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