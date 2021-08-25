Экс-футболист сборной Украины Марлос назвал нового лидера "Шахтера"

Об этом сообщает " Чемпион ".

Также Марлос отметил, что в "Шахтере" сейчас проходит смена поколений.

"Думаю, все люди, которые следят за " Шахтером " много лет, понимают, что сейчас наш главный лидер - наш главный тренер. Он принимает все решения - кто играет, кто не играет. Мы переживаем момент перестройки. Многие игроки, которые были важны для клуба, сейчас играют не так часто. Идет смена поколений. Сейчас для нас важны все матчи. Нам нужно как можно быстрее адаптироваться к игре тренера ", - рассказал Марлос.



Полузащитник "Шахтера" принял украинское гражданство в сентябре 2017 года. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и 1 гол в футболке национальной. Единственный гол Марлос забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.



42-летний Де Дзерби возглавил донецкий "Шахтер" еще в конце мая. До этого клуб тренировал португалец Луиш Каштру.



Под руководством итальянца "горняки" успели провести восемь матчей и получить семь побед. "Шахтер" четыре раза переиграл соперников в УПЛ, а также обыграл "Генк" и "Монако" в квалификации ЛЧ.