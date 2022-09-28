Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости Спорт.

Отец экс-футболиста сборной России Ринат Билялетдинов рассказал, что его сын "проходил военную службу, но она была специфична со спортивным уклоном".

"Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить об эмоциях, потому что он не служил, хотя проходил военную службу, но она была специфической со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принял присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки говорит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому здесь какая-то нестыковка.Сейчас будем выяснять, правильна ли это повестка, или ее послали рано.Любое может быть. нужно. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда спрашивать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону", - сказал Ринат Билялетдинов.

Динияр Билялетдинов известен футбольным фанатам игрой за российские "Спартак", "Локомотив", "Анжи", "Торпедо" и "Рубин". Играл за английский "Эвертон" и литовский "Тракай".

Билялетдинов – чемпион и обладатель Кубка России, бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.

За сборную России полузащитник провел 46 матчей и забил 6 голов.

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