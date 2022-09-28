English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Спорт Экс-футболист сборной России, "Спартака" и "Эвертона" получил повестку

Экс-футболист сборной России, "Спартака" и "Эвертона" получил повестку

28 сентября, 2022 среда
17:41
Спорт

Бывший футболист сборной России и английского "Эвертона" Динияр Билялетдинов получил повестку

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости Спорт.

Отец экс-футболиста сборной России Ринат Билялетдинов рассказал, что его сын "проходил военную службу, но она была специфична со спортивным уклоном".

"Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить об эмоциях, потому что он не служил, хотя проходил военную службу, но она была специфической со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принял присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки говорит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому здесь какая-то нестыковка.Сейчас будем выяснять, правильна ли это повестка, или ее послали рано.Любое может быть. нужно. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда спрашивать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону", - сказал Ринат Билялетдинов.

Динияр Билялетдинов известен футбольным фанатам игрой за российские "Спартак", "Локомотив", "Анжи", "Торпедо" и "Рубин". Играл за английский "Эвертон" и литовский "Тракай".

Билялетдинов – чемпион и обладатель Кубка России, бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.

За сборную России полузащитник провел 46 матчей и забил 6 голов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
мобилизация
война с Россией
Военные новости
Читайте также:
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
26 сентября, 2022 понедельник
Путин и Лукашенко встретились в Сочи и сделали совместное заявление по поводу отношений с Западом
Роквелл B-1 Лансер
27 сентября, 2022 вторник
США могут без использования ядерного оружия уничтожить армию РФ одним мощным ударом, - авиатор Хазан
Микола Княжицький
Автор
27 сентября, 2022 вторник
Сын антиукраинского негодяя Балицкого вступил в батальон имени Судоплатова
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.85
    Покупка 40.85
    Продажа 41.76
  • EUR
    Покупка 39.05
    Продажа 40.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
28 сентября
18:16
Гостаможслужба назвала первое украинское предприятие, получившее разрешения для "таможенного безвиза"
18:10
В оккупированном Мелитополе прогремели 8 взрывов
18:10
Сергей Руденко
Зачем Западу россияне-уклонисты?
18:08
Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций против России
18:08
Эксклюзив
Генштаб может сообщить об успешной операции по Лиману в ближайшие дни, - главный редактор Defense Express Катков
18:04
Украина договаривается об обмене пленных "всех на всех", - Буданов
17:58
Эксклюзив
20% украинцев, выехавших за границу, не планируют возвращаться после войны, - социолог Паниотто
17:47
Взлетел на воздух первый пассажирский электросамолет. Alice уйдет в серийное производство с 2026 года
17:47
РФ планирует созвать Совбез ООН из-за "провокации" вокруг "Северных потоков"
17:25
В Херсонской области ВСУ стрелковым боем остановили российскую ДРГ
17:23
росія паспорт
В Финляндии подсчитали, сколько к ним въехало россиян с начала объявления мобилизации в РФ
17:14
"Били резиновыми и деревянными дубинками, пытали голодом": омбудсмен о содержании пленных украинцев оккупантами
17:09
В США изобрели приложение, которым можно проверить, что произойдет с любым городом в случае ядерного взрыва
17:05
Украинская артиллерия ударила по районам сосредоточения вооружения и техники россиян в Херсоне
16:59
Эксклюзив
В районе Лимана враг еще имеет возможности для полноценного отступления, но медленно окажется в окружении, - военный эксперт Коваленко
16:56
Эксклюзив
ЕС нужно принимать решения, которые отрежут Россию от благ цивилизации, – нардеп Власенко
16:51
"Даже Хрущев звучал более адекватно": Кислица о попытке постпреда РФ в ООН сорвать выступление Зеленского
16:50
ВСУ пытаются улучшить позиции и закрепиться на новых участках фронта на Юге Украины. Ведут позиционные бои
16:48
В Германии предположили, что трубы "Северных потоков" уничтожены навсегда, - СМИ
16:46
Правительство одобрило все необходимые постановления для запуска "таможенного безвиза" с 1 октября
16:44
Эксклюзив
На поле боя разрушатся все российские химеры по расширению территории РФ, - эксперт по международной безопасности Ежак
16:42
"Личное дело каждого": жена Влада Ямы прокомментировала выезд мужа за границу
16:32
В течение года украинцы оформили 10 млн. электронных больничных
16:26
Россияне на временно оккупированных территориях грабят медучреждения и оказывают давление на медиков и их семьи, - глава НСЗУ Гусь
16:18
Подоляк
Путин будет воевать силами пожилых людей и офисного планктона, - Подоляк
16:18
В Португалии из-за энергетического кризиса будут выключать рождественское освещение
16:00
Местные гауляйтеры после псевдореферендумов просят Путина присоединить регионы Украины к составу РФ
15:51
Зеленский Эрдоган
Псевдореферендумы, демилитаризация ЗАЭС, переговоры с РФ: Зеленский провел разговор с Эрдоганом
15:50
Бутусов
Контрнаступление ВСУ: Россияне в Лимане попали в оперативное окружение
15:47
В Одесской ОВА оценили шансы России захватить город
15:46
Остается на площади. Одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II
15:43
Посол Германии об отключении украинских телеканалов и единственных новостях: люди должны иметь альтернативные источники информации
15:42
Эксклюзив
Из Крыма увеличивается поток вражеской техники для усиления группировки на правом берегу Днепра, - советник городского головы Херсона
15:37
коронавирус
В России у летучих мышей нашли новый штамм коронавируса
15:35
СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных Донбассе, Херсоне и Запорожье
15:25
Госдума соберется на внеочередное заседание по "присоединению" к РФ оккупированных территорий Украины 3 октября
15:18
Эксклюзив
Херсонцы подавлены фейковыми результатами "референдума" и ждут освобождения, - заместитель председателя райсовета Трошин
15:11
Константин Москалец
Константин Москалец: Строгое искусство дауншифтинга
15:10
Арсений Яценюк
Запад должен рассматривать вопрос размещения войск на территории Украины, - Арсений Яценюк
14:54
Взрывы на газопроводах Nord stream: В Кремле заявили, что ни они, ни Европа не заинтересованы в ситуации
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV