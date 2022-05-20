Об этом Безус сообщил в Instagram.

Роман Безус дал понять, что завтрашний матч против "Шарлеруа" будет последним для него в составе "Гента".

"Пора прощаться. Увидимся завтра", – написал украинец.

31-летний Безус выступал за "Гент" с 2018 года. На счету хавбека 119 матчей, 18 голов и 18 ассистов.

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