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Главная Спорт Экс-футболист сборной Безус простился с бельгийским топ-клубом

Экс-футболист сборной Безус простился с бельгийским топ-клубом

20 мая, 2022 пятница
19:22
Спорт Роман Безус

Бывший футболист сборной Украины Роман Безус покинул бельгийский "Гент"

Об этом Безус сообщил в Instagram.

Роман Безус дал понять, что завтрашний матч против "Шарлеруа" будет последним для него в составе "Гента".

"Пора прощаться. Увидимся завтра", – написал украинец.

31-летний Безус выступал за "Гент" с 2018 года. На счету хавбека 119 матчей, 18 голов и 18 ассистов.

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Гент
чемпионат Бельгии
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