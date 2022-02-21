Экс-футболист сборной Англии удивил своим новым клубом

Об этом сообщает официальный сайт "Орхуса".



30-летний Джек Уилшир подписал контракт с "Орхусом" до конца этого сезона. В договоре также есть опция продления, которая будет активной в зависимости от выступлений игрока.



С лета 2021 года Уилшир был без клуба. Последним клубом англичанина был "Борнмут", за который он выступал вторую половину прошлого сезона. Полузащитник также играл за "Арсенал", "Болтон" и "Вест Хэм".



"Орхус" выступает в самом высоком дивизионе чемпионата Дании. Команда занимает 7-е место после 18 сыгранных матчей.



На счету Джека Уилшира 34 матча за сборную Англии, куда в последний раз его вызывали в 2016 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb