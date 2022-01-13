Экс-футболист "Реала" спас жизнь сопернику, у которого во время матча остановилось сердце
Колумбийский футболист Хамес Родригес во время матча чемпионата Катара спас жизнь малышу Усману Кулибали, у которого произошел сердечный приступ
Об этом сообщает Daily Mail .
Хамес Родригес, выступающий за "Аль-Раян", спас жизнь Усману Кулибали из "Аль-Вакру" во время матча 13-го тура чемпионата Катара.
В первом тайме Кулибали потерял сознание. Родригес бросился на помощь, прежде чем на поле появились медики и поправил малышу голову, чтобы он мог дышать.
Кулибали доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как стабильное. После матча лига подтвердила, что футболист перенес сердечный приступ.
Родригес выступает за "Аль-Райан" с сентября 2021 года. В 2014 – 2020 годах он играл за испанский "Реал", в 2017 – 2019 годах находился в аренде в немецкой "Баварии".
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