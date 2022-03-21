Экс-футболист московского "Спартака" объяснил, почему считает россиян биомассой
Бывший футболист московского "Спартака" Сергей Нагорняк назвал россиян, поддерживающих военную агрессию против Украины, биомассой
Об этом Нагорняк сказал в интервью FanDay.net .
По его словам, нормальных людей среди россиян мало, потому они не народ, а биомасса.
"Простите за грубость, но не могу удержаться: россияне – это не народ, а биомасса. Самая богатая в мире страна с огромными ресурсами, при этом каждый пятый - за чертой бедности, каждый третий обогревает дом дровами, их олигархи жируют, а 75% население поддерживают уничтожение Украины. Да, у них есть нормальные люди, но мало. Что показательно: среди российских спортсменов нормальных людей почти нет. Запихнули языки в задницы и делают вид, что их это не касается", - сказал Нагорняк, который в 1995 году выступал за московский "Спартак".
- Напомним, 19 марта украинский форвард испанского клуба "Фуэнлабрада" Роман Зозуля заявил, что граждане России не имеют собственного мнения .
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