Экс-футболист московского "Спартака" объяснил, почему считает россиян биомассой

Об этом Нагорняк сказал в интервью FanDay.net .

По его словам, нормальных людей среди россиян мало, потому они не народ, а биомасса.

"Простите за грубость, но не могу удержаться: россияне – это не народ, а биомасса. Самая богатая в мире страна с огромными ресурсами, при этом каждый пятый - за чертой бедности, каждый третий обогревает дом дровами, их олигархи жируют, а 75% население поддерживают уничтожение Украины. Да, у них есть нормальные люди, но мало. Что показательно: среди российских спортсменов нормальных людей почти нет. Запихнули языки в задницы и делают вид, что их это не касается", - сказал Нагорняк, который в 1995 году выступал за московский "Спартак".

Напомним, 19 марта украинский форвард испанского клуба "Фуэнлабрада" Роман Зозуля заявил, что граждане России не имеют собственного мнения .

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