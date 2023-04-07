Экс-футболист "Динамо" заявил, что изменил свое мнение по Крыму

Об этом сообщает "Вацко Light".

Вацко припомнил Кравцу его заявление в 2018 году, когда тот говорил, что Украина вряд ли вернет Крым.

"Сейчас изменилась. Потому что ВСУ. Я всегда был осторожным в этом вопросе. Я не хотел общаться на тему, в которой я не разбираюсь. Я никогда не углублялся в эту тему. Даже сейчас, следя за новостями 24 часа в сутки, мы никогда не узнаем всей правды. Мы никогда не узнаем реальную ситуацию. Произошло столько наших лучших людей, что другие не согласятся, чтобы что-то нам не вернули", - сказал Артем Кравец.