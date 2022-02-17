Экс-футболист "Динамо" и "Ворсклы" нашел неожиданное место продолжения карьеры

Об этом сообщает журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук.



По информации источника, Дмитрий Хлебас подписал с "Урарту" контракт на полтора года - до лета 2023 года. Финансовые условия неизвестны, но журналист отмечает, что уровень зарплат в армянском клубе выше, чем в большинстве клубов УПЛ.



Дмитрий Хлебас является воспитанником киевского "Динамо". За основной состав провел всего 2 матча и забил 1 гол. Также играл за "Ворсклу", "Десну", "Говерлу", "Колос" и минское "Динамо".



Последним клубом 27-летнего Хлебаса был казахский "Ордабас". Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 500 тыс. евро.



В "Урарту" также играет украинец Вадим Парамонов

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