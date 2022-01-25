Экс-футболист Бундеслиги покинул УПЛ ради латвийского клуба
Украинский футболист Владлен Юрченко перешел из черниговской "Десны" в латвийскую "Ригу"
Об этом сообщает официальный сайт "Риги" .
Латвийский клуб объявил о подписании контракта с Владленом Юрченко. Условия соглашения не разглашаются.
Первую половину нынешнего сезона 28-летний полузащитник отыграл за "Десну" и в 7 матчах за черниговцев забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
Также Юрченко выступал за немецкий "Байер", датский "Вейле" и "Зарю".
"Рига" занимает четвёртое место в чемпионате Латвии.
- Напомним, 30 сентября 2021 года Владлен Юрченко стал игроком черниговской "Десны".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.49
Покупка 28.49Продажа 28.86
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.65
- Актуальное
- Важное