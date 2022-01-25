Экс-футболист Бундеслиги покинул УПЛ ради латвийского клуба

Об этом сообщает официальный сайт "Риги" .

Латвийский клуб объявил о подписании контракта с Владленом Юрченко. Условия соглашения не разглашаются.

Первую половину нынешнего сезона 28-летний полузащитник отыграл за "Десну" и в 7 матчах за черниговцев забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Также Юрченко выступал за немецкий "Байер", датский "Вейле" и "Зарю".

"Рига" занимает четвёртое место в чемпионате Латвии.