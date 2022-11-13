Об этом сообщает report.az.

Даэи задержали в Иране в конце октября и вскоре приговорили к смертной казни. Футболиста обвинили в поддержке акций протеста, охвативших страну. Массовые беспорядки против режима вспыхнули после гибели 22-летней Махси Амини, которую схватили и избили до смерти силовики за неправильное ношение хиджаба.

53-летний Али Даэи играл за немецкие "Баварию", "Герту" и "Арминию". Он провел 149 матчей и забил 109 голов за сборную Ирана. По результативности в национальных командах он уступает только португальцу Криштиану Роналду, на счету которого 117 мячей.

23 сентября США ввели санкции против силовиков Ирана за убийство Махсы Амини из-за неправильного ношения хиджаба и подавление последовавших протестов.

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