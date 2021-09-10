Экс-футболист "Барселоны" Чигринский перешел в бывший клуб Блохина
Бывший защитник "Шахтера" и "Барселоны" Дмитрий Чигринский перешел в греческий "Ионикос"
Об этом сообщил его агент Александр Панков в Instagram.
Он обнародовал совместное фото с Чигринским в форме "Ионикоса". Контракт со своим новым клубом украинец подписал на правах свободного агента после того, как в июне оставил другую греческую команду - АЕК.
По итогам сезона 2020/21 "Ионикос" вернулся в сильнейший дивизион чемпионата Греции. В 1994 - 2007 и 1999 - 2002 годах "Ионикос" тренировал украинец Олег Блохин.
34-летний Дмитрий Чигринский выступал за АЕК с 2016 года. В общем провел за греческий клуб 126 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
В 2009-2010 годах украинский защитник играл за "Барселону". Также защищал цвета "Шахтера" и "Днепра".
Чигринский сыграл 29 матчей за сборную Украины.
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Напомним, 15 июня Дмитрий Чигринский покинул греческий АЕК .
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