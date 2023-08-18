Экс-футболист "Арсенала" объявил о завершении карьеры
Бывший вингер "Арсенала", "Эвертона", "Саутхэмптона" и сборной Англии Тео Уолкотт объявил о завершении карьеры
Об этом сообщает Тео Уолкотт сообщил в инстаграмме.
"Момент, когда я надел бутсы в 10 лет, стал для меня началом особого путешествия. От игры в парке с друзьями до выступлений на крупнейших стадионах перед огромными толпами по всему миру. Поддержка, которую мне оказывали в течение этого времени, была невероятной, я искренне благодарен. Я был на футбольном поле со многими невероятными игроками, мы создали столько незабываемых воспоминаний. Благодарю всех, кто был со мной на этом пути", - написал 34-летний Волкотт.
Кто такой Тео Уолкотт
Тео Уолкотт известен благодаря игре за "Арсенал", "Саутхэмптон", "Эвертон" и сборную Англии. За 12 лет в составе лондонцев форвард выиграл 3 Кубка Англии и 2 Суперкубка.
В общей сложности провел 567 матчей, забил 132 гола и отдал 95 ассистов в клубной карьере. Также на своем счету 8 мячей в сборной Англии.
Уолкотт был знаменит своей скоростью, а в середине 00-х считался одним из самых перспективных игроков мира. Однако травмы помешали англичанину продемонстрировать максимум.
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