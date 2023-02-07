Экс-футболист АПЛ извлечен живым из-под завалов после землетрясения в Турции
Ганского футболиста Кристиана Атсу извлекли живым из-под завалов дома, разрушенного в результате мощного землетрясения в Турции
Об этом заявил пресс-секретарь нынешнего клуба игрока "Хатайспора" Мустафа Озат, сообщает CNN Turk.
По его словам, Атсу остался жив после того, как его дом рухнул в результате землетрясения.
"Атс был ранен, его вынесли из разрушенного дома. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, до сих пор находится под завалами. Хатай сильно пострадал. Мы приближаемся к концу этих ужасных часов", - рассказал Озат.
31-летний Кристиан Атсу принадлежал "Челси" и известен благодаря выступлениям за английские "Ньюкасл", "Эвертон" и "Борнмут". Также он играл за португальский "Порту" и испанскую "Малагу".
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов.
- По состоянию на утро 7 февраля землетрясение унесло жизни более 4,2 тыс. человек.
- По оценкам ВОЗ, количество жертв в течение недели может увеличиться в 8 раз.
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