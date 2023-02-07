Об этом заявил пресс-секретарь нынешнего клуба игрока "Хатайспора" Мустафа Озат, сообщает CNN Turk.

По его словам, Атсу остался жив после того, как его дом рухнул в результате землетрясения.

"Атс был ранен, его вынесли из разрушенного дома. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, до сих пор находится под завалами. Хатай сильно пострадал. Мы приближаемся к концу этих ужасных часов", - рассказал Озат.

31-летний Кристиан Атсу принадлежал "Челси" и известен благодаря выступлениям за английские "Ньюкасл", "Эвертон" и "Борнмут". Также он играл за португальский "Порту" и испанскую "Малагу".