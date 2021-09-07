Экс-форвард "Шахтера" нашел неожиданный вариант продолжения карьеры

Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в Twitter.



По информации источника, Феррейра сейчас ведет переговоры с клубом английского Чемпионшипа - "Ноттингем Форест". Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, но пока рано говорить, что трансфер состоится.

Феррейра выступал за "Шахтер" с 2013 до 2018 года. В сезоне 2014/15 был в аренде в английском "Ньюкасле".

В общем аргентинец провел за украинский клуб 115 матчей, забил 60 мячей и отдал 12 результативных передач.

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