Экс-форвард "Шахтера" нашел неожиданный вариант продолжения карьеры
Экс-форвард донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра может продолжить карьеру в английском "Ноттингем Форест"
Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в Twitter.
По информации источника, Феррейра сейчас ведет переговоры с клубом английского Чемпионшипа - "Ноттингем Форест". Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, но пока рано говорить, что трансфер состоится.
Феррейра выступал за "Шахтер" с 2013 до 2018 года. В сезоне 2014/15 был в аренде в английском "Ньюкасле".
В общем аргентинец провел за украинский клуб 115 матчей, забил 60 мячей и отдал 12 результативных передач.
- 1 февраля португальская "Бенфика" расторгла контракт с Факундо Феррейрой.
- 2 февраля Феррейра стал игроком испанской "Сельты".
- 25 февраля Феррейра вспомнил времена своих выступлений за "Шахтер" и начало войны на Донбассе в 2014 году.
- В июле сообщалось, что бывший форвард "Шахтера" Факундо Феррейра может продолжить карьеру в аргентинском "Ривер Плейт".
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