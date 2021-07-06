Экс-форвард "Шахтера" может перейти в аргентинский топ-клуб
Бывший форвард "Шахтера" Факундо Феррейра может продолжить карьеру в аргентинском "Ривер Плейте"
Об этом сообщает elintransigente.com.
30-летний Феррейра попал в сферу интересов "Ривер Плейт". Аргентинский топ-клуб стремится усилить атаку команды, из-за травмы Агустина Фонтаны, которую тот получил во время предсезонных сборов в США.
Особый интерес Феррейра вызывает тем, что находится в статусе свободного агента после ухода из "Сельты" в конце прошлого сезона. Аргентинец может добраться "Ривер Плейт" бесплатно.
Феррейра выступал за "Шахтер" с 2013 до 2018 года. В сезоне 2014/15 был в аренде в английском "Ньюкасле".
В общем аргентинец провел за украинский клуб 115 матчей, забил 60 мячей и отдал 12 результативных передач.
- 1 февраля португальская "Бенфика" расторгла контракт с Факундо Феррейрой.
- 2 февраля Феррейра стал игроком испанской "Сельты".
- 25 февраля Феррейра вспомнил период своих выступлений за "Шахтер" и начало войны в Донбассе в 2014 году.
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