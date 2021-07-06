Экс-форвард "Шахтера" может перейти в аргентинский топ-клуб

Об этом сообщает elintransigente.com.



30-летний Феррейра попал в сферу интересов "Ривер Плейт". Аргентинский топ-клуб стремится усилить атаку команды, из-за травмы Агустина Фонтаны, которую тот получил во время предсезонных сборов в США.



Особый интерес Феррейра вызывает тем, что находится в статусе свободного агента после ухода из "Сельты" в конце прошлого сезона. Аргентинец может добраться "Ривер Плейт" бесплатно.

Феррейра выступал за "Шахтер" с 2013 до 2018 года. В сезоне 2014/15 был в аренде в английском "Ньюкасле".

В общем аргентинец провел за украинский клуб 115 матчей, забил 60 мячей и отдал 12 результативных передач.

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