Об этом Теодорчик сообщил в Instagram.

По словам поляка, он решил уйти из футбола в 31 год из-за проблем со здоровьем.

"Наступил тот день, о котором я долго думал. Последние несколько лет выглядели не так, как я хотел, я проводил больше времени в офисах, чем на поле. Я пытался, боролся, но мое тело не сотрудничает с головой, характером и не хочет выкладываться на 100%. Поэтому я должен закончить", - написал Теодорчик.

Польский форвард выступал за "Динамо" с 2014 по 2016 год и стал двукратным чемпионом Украины. Также играл за польские "Полонию", "Лех", бельгийские "Андерлехт", "Шарлеруа" и итальянские "Удинезе" и "Веченцу".

За сборную Польши провел 19 матчей и забил 4 гола.

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