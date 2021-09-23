Экс-форвард "Барселоны" установил невероятное достижение в новом клубе

Об этом сообщает El Pais .

Суарес в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" сделал дубль и помог "Атлетико" победить 2: 1. Один из голов он отправил в ворота на 78-й минуте. Выяснилось, что это была единственная минута игрового времени, за которую уругваец не забивал раньше голов во время своей карьеры.

В общем Луис Суарес забивал мячи с 1 по 90 + 7 минуту. Подобным достижением также отличились португалец Криштиану Роналду и швед Златан Ибрагимович.

В общем 34-летний Луис Суарес сыграл за карьеру 661 матч, забил 427 голов и отдал 238 результативных передач.

В "Атлетико" Суарес перешел в 2020 году из "Барселоны", за которую сыграл шесть лет. Также выступал за уругвайский «Насьональ», нидерландские "Гронинген" и "Аякс" и английский "Ливерпуль".

Напомним, в сентябре 2020 Луис Суарес перешел из "Барселоны" в "Атлетико".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb