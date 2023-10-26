Экс-директора ритуальной службы в Киеве подозревают в хищении 32 млн грн

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, бывший директор Специализированного комбината предприятий коммунально-бытового обслуживания в Киеве на протяжении 2020-2023 годов организовал схему, позволяющую разворовывать средства столичной общины. К ней он привлек бывшую работницу предприятия и еще несколько человек, личности которых следствие пока не установило.

"Должностное лицо давало указания подчиненным вносить в табели учета рабочего времени ложные данные о присутствии на рабочем месте лиц, формально занимавших должности уборщиков. Эти лица не выполняли свои обязанности и никогда не находились на рабочем месте", - говорится в сообщении.

Известно, что деньги незаконно начислялись на банковские счета 23 человек. Их карточки находились в распоряжении эксдиректора и его сообщников, которые почти четыре года использовали средства по собственному усмотрению. Сумма ущерба, нанесенного территориальной общине Киева, составляет почти 32 млн грн.

"Правоохранителями проведены санкционированные обыски, по результатам которых получены доказательства завладения бюджетными средствами, что подтверждено судебными экспертизами", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Эксдиректору и сотруднице ритуальной службы сообщили о подозрении в завладении средствами в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Директора ритуальной службы уволили, он признал вину в инкриминируемых преступлениях и возместил почти 16 млн грн нанесенного ущерба. Сейчас он дает показания по поводу соучастников.

Работницы также инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины), поскольку после проведения обысков она подарила своей дочери две квартиры в Киеве и частный дом с земельным участком в Киевской области. По информации следствия, одну из этих квартир стоимостью около 4 млн грн она могла приобрести за незаконно полученные средства. Суд арестовал ее имущество с целью обеспечения возмещения причиненного вреда.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что подозреваемым избрали меры пресечения.

"Экс-директору КП, который способствует следствию в раскрытии преступлений, избрано личное обязательство. Его сообщнице суд первой инстанции избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в сумме 800 тыс. грн, которую подозреваемая внесла", - говорится в сообщении.

После апелляционной жалобы прокурора размер залога увеличили до 3,2 млн грн, женщину взяли под стражу в зале суда.

Примечание. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.