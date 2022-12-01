Экс-директор ЦРУ назвал условия прекращения войны
Успехи Украины на поле боя в сочетании с действием экономических санкций против России могут привести к завершению войны
Об этом сказал директор ЦРУ в 2011-12 годах, генерал Дэвид Петреус во время Киевского форума безопасности, говорится на официальном сайте.
"Конечно, эта война скоро не закончится, разве что российские войска будут совершенно разбиты", – сказал он.
"В конце концов Украина будет и дальше освобождать свои территории и в определенный момент сочетания ситуации на поле боя и экономических санкций и экспортного контроля убедит большинство в России, что эту войну продолжать нельзя", - подчеркнул Дэвид Петреус.
Генерал отметил, что тогда России придется вывести свои войска, которые за 9 месяцев уже потеряли больше людей, чем за 10 лет войны в Афганистане.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.4
- Актуальное
- Важное