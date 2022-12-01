Экс-директор ЦРУ назвал условия прекращения войны

Об этом сказал директор ЦРУ в 2011-12 годах, генерал Дэвид Петреус во время Киевского форума безопасности, говорится на официальном сайте.

"Конечно, эта война скоро не закончится, разве что российские войска будут совершенно разбиты", – сказал он.

"В конце концов Украина будет и дальше освобождать свои территории и в определенный момент сочетания ситуации на поле боя и экономических санкций и экспортного контроля убедит большинство в России, что эту войну продолжать нельзя", - подчеркнул Дэвид Петреус.

Генерал отметил, что тогда России придется вывести свои войска, которые за 9 месяцев уже потеряли больше людей, чем за 10 лет войны в Афганистане.