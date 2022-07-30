Об этом Петреус заявил в интервью Bild .

"Действительно, кажется все более вероятно, что украинские войска смогут вернуть большую часть, если не все, территории, которые были оккупированы российскими войсками за последние месяцы. Если НАТО и другие западные государства будут продолжать распределять ресурсы нынешними темпами, я верю, что Вооруженные силы Украины смогут остановить дальнейшее наступление России и начать отвоевывать территории, захваченные РФ с 24 февраля", - сказал Петреус, занимавший должность директора ЦРУ с сентября 2011 по ноябрь 2012 года при президентстве Барака Обамы.

21 июля нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин ошибается , если думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине.

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