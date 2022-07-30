Экс-директор ЦРУ назвал условие, при котором Украина вернет оккупированные РФ территории
Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что Украина вернет оккупированные Россией территории при условии продолжения снабжения западными партнерами оружия высокими темпами
Об этом Петреус заявил в интервью Bild .
"Действительно, кажется все более вероятно, что украинские войска смогут вернуть большую часть, если не все, территории, которые были оккупированы российскими войсками за последние месяцы. Если НАТО и другие западные государства будут продолжать распределять ресурсы нынешними темпами, я верю, что Вооруженные силы Украины смогут остановить дальнейшее наступление России и начать отвоевывать территории, захваченные РФ с 24 февраля", - сказал Петреус, занимавший должность директора ЦРУ с сентября 2011 по ноябрь 2012 года при президентстве Барака Обамы.
- 21 июля нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин ошибается , если думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине.
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