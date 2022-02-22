Экс-директор "Барселоны" пожелал, чтобы испанский топ-клуб возглавил тренер "Шахтера"
Бывший директор "Барселоны" Рамон Планес поделился мнением, что главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби подходит испанскому топ-клубу
Об этом сообщает Football Italia.
По словам Планеса, он считает, что в будущем "Барселона" предложит контракт Роберто Де Дзерби.
"Его стиль подходит "Барселоне", он похож на Гвардиолу. Стиль его игры такой, какой должен быть у тренера, чтобы тренировать команду типа "Барсы". Мы разговаривали с ним в прошлом, и, думаю, в будущем "Барселона" подумает о нем снова", – сказал бывший директор "Барселоны" Рамон Планес.
42-летний Де Дзерби возглавил донецкий "Шахтер" еще в конце мая. До этого клуб тренировал португалец Луиш Каштру.
Под руководством итальянца "горняки" успели провести 30 матчей и одержать 20 побед. "Шахтер" лидирует в УПЛ, но занял последнее место в группе Лиги чемпионов.
- 24 ноября главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что он не хотел покидать Италию, когда возглавил донецкий клуб.
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