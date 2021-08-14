Экс-депутат с Черкасчины попался на пропаганде коммунизма

Им оказался бывший депутат одного из органов местного самоуправления. Мужчина является участником пророссийски настроенного регионального казачьего формирования и ряда общественных структур левой политической направленности, передает Еспресо.TV .



"Он не скрывал своей активной пророссийской позиции. Для агитации использовал также и личный аккаунт в одной из социальных интернет-сетей. Сообщения "агитатора" содержали запрещенную в Украине символику коммунистического тоталитарного режима", - сообщает СБУ.



На основании собранной доказательной базы агитатору сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.



Разоблачение злоумышленника происходило совместно со следователями ГУ ЧП в Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской местной прокуратуры.



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