Об этом сообщает Balkan Insight.

Отмечается, что Онищенко предоставили гражданство без обсуждения и его присутствия еще в конце мая 2022 года на заседании правительства Северной Македонии.

Инициатива предоставления гражданства Онищенко исходила от Федерации конного спорта, подтвердил ее президент Ристо Иосифовский. В ее заключении говорится, что мужчина "будет поддерживать развитие конного спорта", имеет опыт работы тренером и будет представлять "нашу страну на ведущих международных спортивных мероприятиях".

Известно, что Александр Онищенко – бывший депутат от Партии регионов Виктора Януковича. В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро объявило ему подозрение в нанесении ущерба госпредприятию "Укргаздобыча" более чем на 1,6 миллиарда гривен из-за продажи газа по заниженным ценам.

С Онищенко был снят иммунитет, а позже суд арестовал его имущество. Однако депутат успел уехать за границу. Сначала он находился в Германии, где под стражей ждал экстрадицию в Украину. Но немецкий суд отказал в экстрадиции, сославшись на то, что в этом случае "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права по условиям содержания в тюрьмах".

17 октября 2021 года Онищенко заявил, что сменил гражданство и выступает за Россию на международных соревнованиях по конному спорту. На сайте Федерации конного спорта России отмечается, что Александр Онищенко является ее членом с 2021 года. В апреле, июне, июле и августе он представлял РФ на международных соревнованиях по конкуру.

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