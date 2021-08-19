Экс-чиновнику одного из коммунальных предприятий в Киеве сообщили о подозрении в хищении 33 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"19.08.2021 по результатам проведенных следственных действий Соломенской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении бывшему заместителю директора коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), и директору общества по факту растраты и присвоения средств местного бюджета в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) ", - говорится в сообщении.

Установлено, что коммунальное предприятие заключило с обществом договор поставки аппаратно-программного комплекса для развертывания и функционирования автоматизированной информационной системы учета и управления земельными ресурсами территориальной общины и договор купли программного обеспечения для работы с графикой на общую сумму около 43 млн грн.

"В дальнейшем директор общества поставил коммунальному предприятию это оборудование по завышенной стоимости, а должностные лица коммунального предприятия, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, приняли товар согласно акта приема-передачи и провели расчет с продавцом", - говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта стоимость поставленного товара и программного обеспечения завышена на сумму почти 33 млн грн.

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