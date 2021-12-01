Экс-чиновнику Государственной судебной администрации сообщили о подозрении: завладел 51 млн грн на закупке оборудования
САП и НАБУ объявили о подозрении экс-начальнику Государственной судебной администрации (ГСА) в завладении 51 млн грн при закупке техники для записи судебных заседаний
Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.
Кроме экс-чиновника, к ответственности привлекли и его пособницу – руководительницу частной компании-поставщика оборудования.
По информации следствия, в 2016-2018 гг. экс-начальник ГСА вместе с сообщницей организовали закупки оборудования для ведомства, которое не отвечало требованиям в сфере защиты информации, соблюдение которых во время записи судебных заседаний обязательно.
Также экспертиза установила, что цена на поставку была завышена, и ГСА незаконно переплатила за оборудование около 51 млн грн.
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