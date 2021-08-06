Экс-чиновников Одесского морского порта подозревают в растрате имущества на 1,8 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении в растрате имущества и служебном подлоге четырем бывшим должностным лицам государственного предприятия "Одесский морской торговый порт".



По данным следствия, руководители порта в период 2016-2017 годов, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату имущества госпредприятия. Они не отразили услуги по экспорту судов-газовозов буксирами портофлота на сумму 1,8 млн грн, причинив ущерб на эту сумму.



В пресс-службе отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.