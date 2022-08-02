Экс-чиновника секретариата Кабмина будут судить за передачу тайной информации ФСБ
Прокуратура направила в суд дело экс-чиновника секретариата Кабинета Министров Украины за передачу тайной информации российским спецслужбам
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника секретариата Кабинета Министров Украины по факту государственной измены по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.
Известно, что предателя завербовали российские спецслужбы в 2007 г. До февраля 2022 г. обвиняемый помогал вражеской разведке в подрывной деятельности против Украины.
В своей должности злоумышленник имел доступ к информации, поступающей в Кабмин от центральных органов государственной власти. Он за деньги лично передавал эти данные, в том числе тайные, России.
Сейчас экс-чиновник под стражей.
- 21 июня СБУ сообщила о разоблачении шпиона РФ в Кабмине, завербованного ФСБ в 2012 году, и его связиста в Торгово-промышленной палате Украины.
- Напомним, ранее сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб России.
- Задержанным по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов .
- в марте 2018 г. служащего секретариата Кабинета Министров задержали работники военной прокуратуры во время получения взятки, сообщает военная прокуратура.
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