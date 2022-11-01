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Экс-чиновницу Минобороны подозревают в растрате более 18 млн грн, выделенных на жилье для военных

1 ноября, 2022 вторник
06:18
Криминал

31 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей главе Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины в растрате 18,66 млн грн, выделенных на покупку жилья для военных

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

О подозрении также сообщили и ее сообщнику – директору компании-застройщицы. Действия обоих квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенные в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения) и ч. 1 ст. 366 (Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов) Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что и.о. директора департамента капитального строительства МОУ вместе с сообщником создали условия для перечисления весной 2015 свыше 18,66 млн грн компании-застройщицы за якобы готовые для вселения военнослужащих и их семей 96 квартир в доме в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Однако на самом деле дом и квартиры в нем на тот момент были недостроены, не имели внутренней отделки, не имели всех подведенных коммуникаций, поэтому были непригодны для жизни.

Подозреваемая фактически подделала необходимые для перечисления средств документы, внеся недостоверные сведения о состоянии готовности жилья.

Инициатором схемы правоохранители считают экс-чиновницу Минобороны, директора компании-застройщицы – ее соучастником.

По информации следствия, фигурант подал в Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Киевской области декларацию о готовности объекта к эксплуатации, хотя строительство на тот момент не было завершено. Это способствовало совершению преступления.

Расследование было начато еще осенью 2015 года. За три года жилье толком не привели, поэтому летом 2020 года НАБУ "реанимировали дело".

В ноябре 2020 года подследственность по делу определили за НАБУ. В дальнейшем вместе с САП ведомство провело необходимые следственные действия, благодаря которым было собрано достаточное количество доказательств для уведомления о подозрении должностной лица Минобороны и ее пособнику.

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НАБУ
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