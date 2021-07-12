Экс-чиновника Генпрокуратуры приговорили к двум годам тюрьмы за взятку
Высший антикоррупционный суд приговорил экс-начальника отдела Генпрокуратуры Украины к 2 годам лишения свободы за взятку
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram .
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Маркиян Галабала, Алексей Кравчук и Виктор Маслов приговорили экс-работника Генеральной прокуратуры Украины к 2 годам лишения свободы.
Как отмечается, суд установил, что в декабре 2016 года начальник отдела управления материально-технического обеспечения ГПУ Аполлинарий Нагалевский через посредника пытался дать $ 5 тыс. взятки должностным лицам Госаудитслужбы. Он хотел повлиять на ход и результаты внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГПУ.
"Дело в том, что за год до этого чиновники ГПУ растратили 1800000 грн бюджетных средств, перечислив их трем фирмам - " АРМАТЕХ Строй ", " Стройконсалт Плюс ", " Укринжиниринг Вин "- за невыполненные и непоставленные работы и услуги. Нагалевский попросил своего знакомого из Счетной палаты Украины за взятку повлиять на и.о. первого заместителя Государственной аудиторской службы Станислава Косинова, который контролировал внеплановую ревизию в ГПУ ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что впоследствии обвиняемый попросил вернуть ему $5 тыс., поскольку не заметил изменений в работе ревизоров. Он сказал, что нашел других людей, которые обеспечат нужные ему результаты ревизии.
По возвращении денег Нагалевского задержали детективы НАБУ.
В ЦПК отметили, что 12 июля 2021 года его признали виновным в покушении на предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 УК Украины).
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