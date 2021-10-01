Экс-чиновника администрации президента СБУ обвинила в госизмене

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что он передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию об органах власти.

Контрразведка СБУ заблокировала противоправную деятельность злоумышленника.

По данным следствия, чиновник был завербован иностранной спецслужбой. Его "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым он имел доступ.

Экс-чиновнику вручен обвинительный акт. Материалы дела по госизмене переданы в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.