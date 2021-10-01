Экс-чиновника администрации президента СБУ обвинила в госизмене
Завершено расследование в отношении экс-чиновника Администрации президента и аппарата Совета национальной безопасности и обороны, он обвиняется в госизмене
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Установлено, что он передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию об органах власти.
Контрразведка СБУ заблокировала противоправную деятельность злоумышленника.
По данным следствия, чиновник был завербован иностранной спецслужбой. Его "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым он имел доступ.
Экс-чиновнику вручен обвинительный акт. Материалы дела по госизмене переданы в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.71
-
EUR
Покупка 30.6Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное