Экс-чемпион мира WBC победно вернулся на ринг после поражения нокаутом от Фьюри
Бывший "временный" чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт победил американца Джермейна Франклина
Об этом сообщает DAZN Boxing в Twitter.
В ночь на 27 ноября Уайт в Лондоне одержал победу над Франклином большинством голосов судей - 115:115, 116:112, 116:112.
Диллиан Уайт является бывшим обладателем титула "временного" чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). В апреле он проиграл нокаутом другому британцу – Тайсону Фьюри – в поединке за пояс WBC.
- 24 апреля Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Уайта в бою за титул WBC.
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