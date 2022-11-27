Об этом сообщает DAZN Boxing в Twitter.

В ночь на 27 ноября Уайт в Лондоне одержал победу над Франклином большинством голосов судей - 115:115, 116:112, 116:112.

Диллиан Уайт является бывшим обладателем титула "временного" чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). В апреле он проиграл нокаутом другому британцу – Тайсону Фьюри – в поединке за пояс WBC.

24 апреля Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Уайта в бою за титул WBC.

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