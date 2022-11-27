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Экс-чемпион мира WBC победно вернулся на ринг после поражения нокаутом от Фьюри

27 ноября, 2022 воскресенье
11:37
Спорт

Бывший "временный" чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт победил американца Джермейна Франклина

Об этом сообщает DAZN Boxing в Twitter.

В ночь на 27 ноября Уайт в Лондоне одержал победу над Франклином большинством голосов судей - 115:115, 116:112, 116:112.

Диллиан Уайт является бывшим обладателем титула "временного" чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). В апреле он проиграл нокаутом другому британцу – Тайсону Фьюри – в поединке за пояс WBC.

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Бокс
Тайсон Фьюри
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