Об этом сообщает vRINGe .

По словам Паркера, впечатляющая физическая форма, которую британец набрал перед вторым сражением с украинцем, может ему не помочь.

"Вы можете набрать самую крутую физическую форму. Такую форму, которой у вас никогда раньше не было. Но если у вас нет необходимой психологической настройки, она вам не поможет. Считайте, что это просто пустая трата времени", - считает Паркер.

Он отметил, что психологическое преимущество будет именно на стороне Усика.

"Джошуа был отличным чемпионом и вполне может снова вернуться на вершину. Все зависит от него и его новой команды. Вопрос, внесли ли они изменения в его бокс. Сможет ли он на этот раз справиться со всем, что предложит Усик. Я бы поставил на победу. Усика, потому что у него точно будет уверенность в своих силах, которую он приобрел в предыдущем поединке", - сказал Паркер.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году благодаря победе над американцем Энди Руисом. В 2018 году у новозеландца пояс отобрал Джошуа.

2 июля Майк Тайсон назвал Александра Усика фаворитом во втором поединке против Энтони Джошуа.

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