Экс-чемпион мира "уничтожил" Усика в своем прогнозе на супербой с Джошуа

Об этом сообщает Sky Sports.



Экс-чемпион мира убежден, что Усик проигрывает Джошуа нокаутом.



"Думаю, стиль Усика мог бы быть эффективным, если бы Джошуа был ниже. А так у Энтони почти два метра ростом. Он один из лучших атлетов в истории супертяжелого веса. Очевидно, он нокаутирует Усика. Если Усик считает себя будущим этого дивизиона, то должен был нокаутировать или хотя бы уверенно победить Чисору. Он этого не сделал, Усику не хватает ударной силы, чтобы нанести вред реальному супертяжу. Просто не вижу, что у Джошуа возникнут какие-либо проблемы. Он нокаутирует Усика своим джебом", - сказал Дэвид Хэй .

Бой между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).