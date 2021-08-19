Экс-чемпион мира "уничтожил" Усика в своем прогнозе на супербой с Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй считает, что у Александра Усика мало шансов в поединке против Джошуа
Об этом сообщает Sky Sports.
Экс-чемпион мира убежден, что Усик проигрывает Джошуа нокаутом.
"Думаю, стиль Усика мог бы быть эффективным, если бы Джошуа был ниже. А так у Энтони почти два метра ростом. Он один из лучших атлетов в истории супертяжелого веса. Очевидно, он нокаутирует Усика. Если Усик считает себя будущим этого дивизиона, то должен был нокаутировать или хотя бы уверенно победить Чисору. Он этого не сделал, Усику не хватает ударной силы, чтобы нанести вред реальному супертяжу. Просто не вижу, что у Джошуа возникнут какие-либо проблемы. Он нокаутирует Усика своим джебом", - сказал Дэвид Хэй .
Бой между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 28 июля Джошуа заявил, что готов драться с соотечественником Тайсоном Фьюри, даже если на кону не будет стоять ни один титул.
- 11 августа бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко сказал, что у Александра Усика есть шанс победить Джошуа.
- 16 августа промоутер Александр Красюк заявил, что Александр Усик имеет шансы победить Джошуа , если использовать свои сильные стороны.
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