Экс-чемпион мира спрогнозировал нокаут в бою Усика против Фьюри
Новозеландец Джозеф Паркер заявил, что британец Тайсон Фьюри может нокаутировать украинца Александра Усика
Об этом Паркер рассказал Pro Boxing Fans .
По словам экс-чемпиона мира, который в роли спарринг-партнера помогает Фьюри готовиться к поединку с Усиком, британец способен нокаутировать украинца.
"Мы тренируемся очень усердно. Я вижу, что он хорошо работает перед боем 29 апреля. Фьюри имеет мощь и навыки, чтобы нокаутировать Усика. Ему просто нужно донести свои удары. Усик очень неудобный, много двигающийся боец, поэтому будет сложно его поймать. Но если у Фьюри получится, то он сможет завершить бой досрочно", - сказал Паркер.
Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO (Всемирной боксерской организации) в 2016 году благодаря победе над американцем Энди Руисом. В 2018 году у новозеландца пояс отобрал британец Энтони Джошуа.
Александр Усик владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Ожидается, что британец и украинец встретятся 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
- 19 марта WBA дала Александру Усику время до 1 апреля , чтобы договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
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