Об этом Паркер рассказал Pro Boxing Fans .

По словам экс-чемпиона мира, который в роли спарринг-партнера помогает Фьюри готовиться к поединку с Усиком, британец способен нокаутировать украинца.

"Мы тренируемся очень усердно. Я вижу, что он хорошо работает перед боем 29 апреля. Фьюри имеет мощь и навыки, чтобы нокаутировать Усика. Ему просто нужно донести свои удары. Усик очень неудобный, много двигающийся боец, поэтому будет сложно его поймать. Но если у Фьюри получится, то он сможет завершить бой досрочно", - сказал Паркер.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO (Всемирной боксерской организации) в 2016 году благодаря победе над американцем Энди Руисом. В 2018 году у новозеландца пояс отобрал британец Энтони Джошуа.

Александр Усик владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Ожидается, что британец и украинец встретятся 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".