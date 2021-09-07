Экс-чемпион мира согласился на бой с Ломаченко
Бывший чемпион мира Ричард комм из Ганы согласился встретиться сукраинцем Василием Ломаченко
Об этом заявил тренер ганца Андре Розье в интервью AB BOXING NEWS.
По его словам, комм готов к встрече с Ломаченко.
"Это фантастический вызов со стратегической точки зрения. Мы полностью готовы к нему. Мы ждем возможности оказаться в титульной гонке", - сказал Розье.
Ранее промоутер украинца Боб Арум назвал Ричарда Комми главным претендентом на бой с Василием Ломаченко, который запланирован на 11 декабря.
В 2019 году в ганца титул IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) отобрал Теофимо Лопес. В октябре 2020 года американец также нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
- Напомним, 4 августа Боб Арум заявил, что следующим соперником Василия Ломаченко может стать Ричард Комми .
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