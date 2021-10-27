Экс-чемпион мира посоветовал Джошуа нанять тренера, который сдаст все секреты Усика

Об этом он заявил в интервью каналу BWTM SPORTS&GAMING в YouTube.

По словам бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), Энтони Джошуа следует обратиться к Джеймсу Али Баширу или Шугару Хиллу Стюарду, работавшим в команде легендарного американского тренера Эмануэля Стюарда.

"На месте Джошуа я пошел бы к Али Баширу. Если бы вы назвали Шугара Хилла Стюарда, то это та же компания, тот же конвейер. Их корни – Эмануэль Стюард. Али Башир и Шугар Хилл – просто ветки на дереве. Это проверено. Джошуа лучше будет чувствовать себя со знаменитым тренером. Так он будет чувствовать себя безопаснее", - сказал Бермейн Стиверн, владевший титулом WBC в 2014 - 2015 годах и потерявший его в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

Джеймс Али Башир в 2016 году привел Александра Усика к чемпионскому титулу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), который он получил в поединке с поляком Кшиштофом Гловацким. В начале 2017 года боксер прекратил сотрудничество с американцем.

Эммануэль Стюард тренировал другого украинского боксера - Владимира Кличко. Шугар Хилл Стюард является его племянником и работает в команде нынешнего чемпиона мира WBC – британца Тайсона Фьюри.

Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).