Экс-чемпион мира посоветовал Джошуа нанять тренера, который сдаст все секреты Усика
Канадский боксер Бермейн Стиверн посоветовал Энтони Джошуа нанять для подготовки к реваншу с Александром Усиком бывшего тренера украинца – Джеймса Али Башира из США
Об этом он заявил в интервью каналу BWTM SPORTS&GAMING в YouTube.
По словам бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), Энтони Джошуа следует обратиться к Джеймсу Али Баширу или Шугару Хиллу Стюарду, работавшим в команде легендарного американского тренера Эмануэля Стюарда.
"На месте Джошуа я пошел бы к Али Баширу. Если бы вы назвали Шугара Хилла Стюарда, то это та же компания, тот же конвейер. Их корни – Эмануэль Стюард. Али Башир и Шугар Хилл – просто ветки на дереве. Это проверено. Джошуа лучше будет чувствовать себя со знаменитым тренером. Так он будет чувствовать себя безопаснее", - сказал Бермейн Стиверн, владевший титулом WBC в 2014 - 2015 годах и потерявший его в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.
Джеймс Али Башир в 2016 году привел Александра Усика к чемпионскому титулу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), который он получил в поединке с поляком Кшиштофом Гловацким. В начале 2017 года боксер прекратил сотрудничество с американцем.
Эммануэль Стюард тренировал другого украинского боксера - Владимира Кличко. Шугар Хилл Стюард является его племянником и работает в команде нынешнего чемпиона мира WBC – британца Тайсона Фьюри.
Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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20 октября сообщалось, что Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика начал поиски нового тренера .
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